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23:51, 29 сентября 2024Спорт

ГК «Виктор» пообещал помочь пострадавшим в ДТП под Краснодаром

ГК «Виктор» пообещал помочь пострадавшим в ДТП под Краснодаром фанатам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гандбольный клуб (ГК) «Виктор» из Ставрополя пообещал помочь фанатам, пострадавшим в ДТП в станице Старокорсунская под Краснодаром. Об этом сообщил директор клуба Иван Фиев в беседе с ТАСС.

«Девять госпитализированных, по нашей информации, тяжело пострадавших среди них нет. Сейчас мы пытаемся узнать фамилии пострадавших и их состояние, какую помощь необходимо оказать. Правительство Краснодарского края делает все необходимое, мы тоже поможем, чем сможем», — сказал Фиев.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.

По информации МЧС, 22 пострадавших были госпитализированы.

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      Евгений Силаев
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