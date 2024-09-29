Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 29 сентября 2024Мир

Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на парламентских выборах

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» (АНП) на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — обратился к сторонникам Нехаммер.

В этот же день телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты сообщил, что на выборах лидирует «Австрийская партия свободы» (АПС), выступающая против антироссийских санкций.

При этом фракция действующего канцлера АНП находится на втором месте.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Вяльбе предложила сбросить «серьезную бомбу» на центр Лондона. Чего она хочет добиться и что про это думают в России?

      Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

      Тарасова оценила отстранение российских фигуристов

      На выборах в Австрии вышла в лидеры выступающая против антироссийских санкций партия

      В РПЦ высказались о призыве запретить в школах теорию Дарвина

      Стало известно о предотвращенной попытке Израиля ликвидировать лидера «Хезболлы»

      Генпрокурор Польши попросил ПАСЕ лишить иммунитета представителя республики

      Российские военные разбили украинскую «Бабу-ягу» под Харьковом

      В России высказались об идее Вяльбе ударить по Британии для участия спортсменов в турнирах

      Режим ЧС ввели под Ростовом из-за возникшего после падения БПЛА пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше