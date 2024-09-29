Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на парламентских выборах

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» (АНП) на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — обратился к сторонникам Нехаммер.

В этот же день телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты сообщил, что на выборах лидирует «Австрийская партия свободы» (АПС), выступающая против антироссийских санкций.

При этом фракция действующего канцлера АНП находится на втором месте.