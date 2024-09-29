На выборах в Австрии вышла в лидеры выступающая против антироссийских санкций партия

На выборах в Австрии лидирует партия, выступающая против антироссийских санкций

«Австрийская партия свободы» (АПС), выступающая против антироссийских санкций, лидирует на выборах в парламент страны. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты.

Отмечается, что это больше на 13 процентных пунктов, чем партия получила на предыдущих выборах.

На втором месте находится «Австрийская народная партия», к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер. На данный момент у нее 26,3 процента голосов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил способен вызвать раскол в ЕС в вопросах, касающихся помощи Украине. Тогда издание утверждало, что представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии.