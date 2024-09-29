Тактаров отреагировал на оскорбления Макрона бразильским бойцом UFC

Тактаров раскритиковал Мойкано за оскорбление Макрона на турнире UFC

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров отреагировал на оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона со стороны бразильского бойца UFC Ренато Мойкано на турнире в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянин раскритиковал спортсмена. «Сейчас ему визу закроют, и будет прекрасно. Ну и пусть потом думает, что вякает. Пускай теперь француз приедет и то же самое бразильцу скажет», — заявил Тактаров.

Бывший спортсмен подчеркнул, что людям надо больше следить за языком. «Позволял бы людям разговаривать после 80 лет, на мой взгляд. Вот 84 года исполнилось — можешь начинать что-то говорить и людей поучать», — добавил Тактаров.

Инцидент произошел 28 сентября. Мойкано в нецензурной форме оскорбил Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243 в Париже.