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14:12, 29 сентября 2024Спорт

Тактаров отреагировал на оскорбления Макрона бразильским бойцом UFC

Тактаров раскритиковал Мойкано за оскорбление Макрона на турнире UFC

Фото: Иван Губский / ТАСС

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров отреагировал на оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона со стороны бразильского бойца UFC Ренато Мойкано на турнире в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянин раскритиковал спортсмена. «Сейчас ему визу закроют, и будет прекрасно. Ну и пусть потом думает, что вякает. Пускай теперь француз приедет и то же самое бразильцу скажет», — заявил Тактаров.

Бывший спортсмен подчеркнул, что людям надо больше следить за языком. «Позволял бы людям разговаривать после 80 лет, на мой взгляд. Вот 84 года исполнилось — можешь начинать что-то говорить и людей поучать», — добавил Тактаров.

Инцидент произошел 28 сентября. Мойкано в нецензурной форме оскорбил Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243 в Париже.

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      Алексей Гусев
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