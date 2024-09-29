В FIS высказались об отстранении российских лыжников от международных турниров

В FIS заявили, что отстранение российских лыжников остается в силе

Отстранение российских лыжников от международных турниров остается в силе. Об этом «Матч ТВ» заявили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Можем подтвердить, что действующая политика FIS, не допускающая участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц этих стран в соревнованиях под эгидой FIS, на данный момент остается неизменной», — отметили в организации.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.