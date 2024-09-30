Еще одна страна будет участвовать в саммите БРИКС в Казани

«Известия»: Саудовская Аравия примет участие в саммите БРИКС в Казани

Саудовская Аравия примет участие в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Саудовская Аравия участвует практически во всех форматах работы БРИКС. Более того, Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — рассказал собеседник издания.

При этом уровень представительства страны на саммите не уточняется.

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС. Он добавил, что этот список продолжает расширяться. В том числе, мероприятие посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Позднее стало известно, что Гвинея-Бисау будет присутствовать на саммите.