Еще одна страна примет участие в саммите БРИКС в Казани

Глава МИД Перейра: Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Глава МИД Гвинеи-Бисау Карлос Перейра заявил, что страна будет присутствовать на саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, получила ли западноафриканская страна приглашение, он ответил утвердительно. В то же время Перейра отметил, что уровень участия пока не определен. Он выразил мнение, что сотрудничество с БРИКС может стать для Гвинеи-Бисау оптимальным путем к решению своих экономических проблем.

Мероприятие межгосударственного объединения пройдет 22-24 октября 2024 в Казани.

14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС. Он добавил, что этот список продолжает расширяться. В том числе, мероприятие посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.