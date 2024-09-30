Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

Путин заявил, что все намеченные цели спецоперации будут достигнуты

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, выступил с обращением к россиянам по поводу спецоперации, вновь указав, что все ее цели будут достигнуты.

Причиной для речи стал День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Поздравляя граждан с этим «поистине судьбоносным событием», он заявил, что к нему шли через годы и непростые испытания, напомнив об обстрелах Донбасса с 2014 года.

Путин заявил, что Россия не бросила «своих братьев и сестер» в этом регионе, для которого, по его словам, РФ является исторической родиной. При этом страна пыталась достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта, но «переговоры закончились ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», добавил российский лидер.

Путин заявил, что спецоперация носит освободительный характер

Заявив также, что Украина и Запад были нацелены на Донбасс, Крым и другие российские регионы, российский президент высказался, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, а развивавшиеся события подтвердили ее необходимость и обоснованность.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обращаясь непосредственно к жителям новых регионов, Путин поблагодарил их за стойкость, решительность, твердость и за передачу из поколения в поколение духовных ценностей, исторической памяти, традиций и культуры.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу», — добавил Путин.

Он напомнил, что на территориях новых регионов восстанавливаются предприятия, строятся дома и соцучреждения, и в это включены все российские регионы, бизнес, волонтеры, общественные организации, политики.

Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты Владимир Путин президент России

Праздник был установлен год назад

Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией, 28 сентября прошлого года, перед первой годовщиной события.

Документ об установлении Дня воссоединения России с ДНР и ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями, сам Путин внес в Госдуму. Там сразу в трех чтениях приняли соответствующий закон 19 сентября, 25 сентября его одобрил Совфед.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.