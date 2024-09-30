Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 30 сентября 2024Россия

Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

Путин заявил, что все намеченные цели спецоперации будут достигнуты

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, выступил с обращением к россиянам по поводу спецоперации, вновь указав, что все ее цели будут достигнуты.

Причиной для речи стал День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Поздравляя граждан с этим «поистине судьбоносным событием», он заявил, что к нему шли через годы и непростые испытания, напомнив об обстрелах Донбасса с 2014 года.

Путин заявил, что Россия не бросила «своих братьев и сестер» в этом регионе, для которого, по его словам, РФ является исторической родиной. При этом страна пыталась достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта, но «переговоры закончились ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», добавил российский лидер.

Путин заявил, что спецоперация носит освободительный характер

Заявив также, что Украина и Запад были нацелены на Донбасс, Крым и другие российские регионы, российский президент высказался, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, а развивавшиеся события подтвердили ее необходимость и обоснованность.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обращаясь непосредственно к жителям новых регионов, Путин поблагодарил их за стойкость, решительность, твердость и за передачу из поколения в поколение духовных ценностей, исторической памяти, традиций и культуры.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу», — добавил Путин.

Он напомнил, что на территориях новых регионов восстанавливаются предприятия, строятся дома и соцучреждения, и в это включены все российские регионы, бизнес, волонтеры, общественные организации, политики.

Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты

Владимир Путин президент России

Праздник был установлен год назад

Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией, 28 сентября прошлого года, перед первой годовщиной события.

Документ об установлении Дня воссоединения России с ДНР и ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями, сам Путин внес в Госдуму. Там сразу в трех чтениях приняли соответствующий закон 19 сентября, 25 сентября его одобрил Совфед.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      В Генштабе назвали особенность новой призывной кампании

      Премьер Белоруссии запланировал встречу с Мишустиным

      Замглавы Росимущества российского региона заподозрили в мошенничестве на миллионы рублей

      В Генштабе высказались о привлечении российских срочников к боевым задачам

      В Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию

      На Украине начали готовить избирательные участки

      Сотни россиян застряли в аэропорту на восемь часов по вине авиакомпаний

      Сестра Ким Чен Ына назвала Зеленского глупым парнем

      Страны Африки заинтересовались комплексами противодействия БПЛА из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше