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18:08, 2 октября 2024Спорт

Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе

Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе из-за дела Синнера

Фото: Predrag Milosavljevic / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Новак Джокович раскритиковал антидопинговую систему в теннисе. Его слова приводит Punto de Break.

По его мнению, допинговый скандал с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером показывает, что система не работает. «У нас слишком много контролирующих органов, непоследовательность в их решениях и все, что происходит, совершенно не идет на пользу теннису. Янник выиграл три апелляции, с которыми он столкнулся, и теперь ему предстоит еще одно судебное разбирательство», — заявил Джокович.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

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      Дарья Коршунова
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