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18:04, 2 октября 2024Наука и техника

В Индии назвали дату запуска миссии к Венере

India Today: миссия Shukrayaan-1 стартует к Венере 29 марта 2028 года

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Запуск венерианской миссии Shukrayaan-1 запланирован на 29 марта 2028 года. Об этом со ссылкой на Индийское космическое агентство сообщает телеканал India Today.

На достижение околовенерианской орбиты автоматической межпланетной станции (АМС) потребуется 112 суток. Запустить миссию планируется на ракете LVM-3. Если Shukrayaan-1 будет запущена 29 марта 2028-го, то околовенерианской орбиты АМС достигнет 19 июля.

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В сентябре издание SpaceNews сообщило, что Индия в марте 2028 года планирует запустить миссию Venus Orbiter Mission (VOM) к Венере. Целью АМС, которая должна выйти на околовенерианскую орбиту, станет изучение атмосферы, геологии и эволюции планеты. Бюджет миссии составляет 149 миллионов долларов, из которых 99 миллионов — стоимость непосредственно АМС.

В мае ТАСС со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что Дели запланировал отправку АМС к Венере в 2024 году.

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      Иван Потапов
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