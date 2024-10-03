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18:25, 3 октября 2024Спорт

Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

Тренер Канарейкин призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» Федор Канарейкин оценил критику олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека в адрес россиян. Его цитирует «Газета.Ru».

Канарейкин предположил, что Гашек ревнует, что многие россияне являются звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он согласился с призывом Вячеслава Фетисова вернуть деньги «Спартаку», за который чех выступал с 2010 по 2011 год. «Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении "Спартака", в нелюбимой тебе России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала», — заявил специалист.

Ранее Гашек вновь выступил против участия россиян в НХЛ. По его мнению, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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      Дарья Коршунова
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