Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

Тренер Канарейкин призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» Федор Канарейкин оценил критику олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека в адрес россиян. Его цитирует «Газета.Ru».

Канарейкин предположил, что Гашек ревнует, что многие россияне являются звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он согласился с призывом Вячеслава Фетисова вернуть деньги «Спартаку», за который чех выступал с 2010 по 2011 год. «Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении "Спартака", в нелюбимой тебе России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала», — заявил специалист.

Ранее Гашек вновь выступил против участия россиян в НХЛ. По его мнению, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.