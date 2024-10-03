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20:43, 3 октября 2024Спорт

Губерниев отказался считать Вяльбе лучшей лыжницей XX века

Дмитрий Губерниев отказался считать главу ФЛГР Вяльбе лучшей лыжницей XX века

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался считать главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшей лыжницей XX века. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев задался вопросом о том, кто присвоил Вяльбе этот титул. «При наличии еще двух героев Российской Федерации — Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это вранье! При всех ее грандиозных успехах, и я за нее раньше очень болел», — заявил журналист.

Ранее Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. «Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть, ну а надо, мож, по Тронхейму?» — написал он.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

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