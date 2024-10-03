Губерниев отказался считать Вяльбе лучшей лыжницей XX века

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался считать главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшей лыжницей XX века. Его слова приводит «Матч ТВ».
Губерниев задался вопросом о том, кто присвоил Вяльбе этот титул. «При наличии еще двух героев Российской Федерации — Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это вранье! При всех ее грандиозных успехах, и я за нее раньше очень болел», — заявил журналист.
Ранее Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. «Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть, ну а надо, мож, по Тронхейму?» — написал он.
Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.