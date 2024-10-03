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16:56, 3 октября 2024Спорт

Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

Гимнаст Нагорный заявил, что украинцам запретили общаться с россиянами

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

Нагорный заявил, что украинцам запретили общаться с россиянами. Он подчеркнул, что после начала СВО украинская сторона предлагала лишь временно прекратить общение, однако в дальнейшем их риторика поменялась.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала об общении с украинскими спортсменами во время Олимпийских игр-2024 в Париже. Ромасенко заявила, что они стараются не разговаривать между собой, чтобы не поднимать больные темы.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.

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      Андрей Стрельцов
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