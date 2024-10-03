В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

В Кремле заявили, что в перспективе участник СВО может стать президентом России

В перспективе участник специальной военной операции на Украине (СВО) может стать президентом России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По нашей Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — высказался Песков в ответ на вопрос, может ли участник боевых действий стать президентом России.

Представитель Кремля уточнил, что участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство в случае, если его кандидатура будет соответствовать требованиям, которые прописаны в Конституции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики и участника программы «Время героев» Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Вскоре после назначения Жога заявил, что примет кадровые решения на новом посту и подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.