Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:03, 4 октября 2024Культура

Бывший солист «Бутырки» прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров опроверг сообщения о госпитализации

Кадр: MELOMAN VIDEO / Youtube

Бывший солист известной группы «Бутырка» Владимир Ждамиров опроверг сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит РИА Новости.

Артист отметил, что на данный момент находится в Воронеже. «Занимаюсь написанием новых песен и готовлюсь к большому туру. У меня все хорошо, все в порядке», — добавил он.

Директор экс-солиста «Бутырки» Елена Полежаева рассказала, что исполнитель чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Ждамиров был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      Раскрыт способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

      У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

      Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

      Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

      Пассажир самолета затеял перепалку со своей спутницей и провел полет прикованным к креслу

      На Украине прокомментировали решение об экономическом бронировании от мобилизации

      Цена на нефть поднялась до 79 долларов за баррель

      Военный эксперт предрек создание санитарной зоны в Сумской области

      Израиль рассказал о «сюрпризах» для «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше