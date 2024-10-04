Бывший солист «Бутырки» прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров опроверг сообщения о госпитализации

Бывший солист известной группы «Бутырка» Владимир Ждамиров опроверг сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит РИА Новости.

Артист отметил, что на данный момент находится в Воронеже. «Занимаюсь написанием новых песен и готовлюсь к большому туру. У меня все хорошо, все в порядке», — добавил он.

Директор экс-солиста «Бутырки» Елена Полежаева рассказала, что исполнитель чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Ждамиров был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.