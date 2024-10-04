Военный эксперт предрек охоту Российской армии на один вид западного оружия у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ начнут охоту на поставленные ВСУ гаубицы Caesar

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начнут охоту на поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом гаубицы Caesar. О значении этого вида оружия специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

«Это очень серьезное оружие с высокой дальностью стрельбы, насыщенное средствами управления, электроникой. Это одна из лучших самоходок в мире, но наши научились их уничтожать, уничтожено было очень много этих гаубиц. 12 самоходок — это неполный дивизион. Будет за ними охота и с воздуха, и с земли. Постоянно в сводках Минобороны сообщается об уничтожении Caesar и ему подобных западных самоходок», — объяснил Дандыкин.

В конце сентября стало известно, что российские военные уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике. До этого на угледарском направлении операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота поразили французскую САУ Caesar.

В июне глава KNDS Франк Хаун заявил, что Германии не хватит танков для защиты таких городов, как Берлин и Мюнхен.