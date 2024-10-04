Военный эксперт предрек охоту Российской армии на один вид западного оружия у ВСУ

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начнут охоту на поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом гаубицы Caesar. О значении этого вида оружия специалист рассказал «Ленте.ру».
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
«Это очень серьезное оружие с высокой дальностью стрельбы, насыщенное средствами управления, электроникой. Это одна из лучших самоходок в мире, но наши научились их уничтожать, уничтожено было очень много этих гаубиц. 12 самоходок — это неполный дивизион. Будет за ними охота и с воздуха, и с земли. Постоянно в сводках Минобороны сообщается об уничтожении Caesar и ему подобных западных самоходок», — объяснил Дандыкин.
В конце сентября стало известно, что российские военные уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике. До этого на угледарском направлении операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота поразили французскую САУ Caesar.
В июне глава KNDS Франк Хаун заявил, что Германии не хватит танков для защиты таких городов, как Берлин и Мюнхен.