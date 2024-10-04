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13:00, 4 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт предрек охоту Российской армии на один вид западного оружия у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ начнут охоту на поставленные ВСУ гаубицы Caesar

Фото: Marie-Lan Nguyen / Wikipedia

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начнут охоту на поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом гаубицы Caesar. О значении этого вида оружия специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что франко-германский оружейный консорциум KNDS отправит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

«Это очень серьезное оружие с высокой дальностью стрельбы, насыщенное средствами управления, электроникой. Это одна из лучших самоходок в мире, но наши научились их уничтожать, уничтожено было очень много этих гаубиц. 12 самоходок — это неполный дивизион. Будет за ними охота и с воздуха, и с земли. Постоянно в сводках Минобороны сообщается об уничтожении Caesar и ему подобных западных самоходок», — объяснил Дандыкин.

В конце сентября стало известно, что российские военные уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике. До этого на угледарском направлении операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота поразили французскую САУ Caesar.

В июне глава KNDS Франк Хаун заявил, что Германии не хватит танков для защиты таких городов, как Берлин и Мюнхен.

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      Варвара Кошечкина
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