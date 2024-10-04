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11:41, 4 октября 2024Спорт

Новичок ЦСКА оценил уровень РПЛ

Боснийский новичок ЦСКА Пьянич высоко оценил уровень Российской премьер-лиги
Миралем Пьянич

Миралем Пьянич. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Пьянич заявил, что ему нужно время для оценки чемпионата. «Но уже сейчас я вижу много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная», — отметил он.

Ранее Пьянич рассказал, что его адаптация в команде проходит хорошо. «Постараюсь поделиться с моими одноклубниками моим опытом выступлений за крупные клубы», — добавил спортсмен.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

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