Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 4 октября 2024Силовые структуры

У судимого в России пенсионера из США оказалась японская жена и украинская невеста

Пенсионер из США Хаббард завел украинскую невесту, хотя женат на японке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

72-летний пенсионер из США Стефан Хаббард, которого судят в России за наемничество в ВСУ, завел украинскую невесту, будучи женатым на японке. Перипетии личной жизни американца раскрылись на процессе, проходящем в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

На слушаниях суда Хаббард сетовал, что невеста из Изюма бросила его. 7 октября Мосгорсуд огласит ему приговор.

3 октября судья решил закрыть процесс от прессы, удовлетворив ходатайство стороны гособвинения. Прокурор Милана Дегаева объяснила такую необходимость обеспечением безопасности участников процесса и свидетелей. Хаббард поддержал ее просьбу, заявив, что «не хочет, чтобы были посторонние».

На слушаниях находятся два сотрудника посольства США.

Американец признал вину в наемничестве. Он получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях в составе украинской армии.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ отдал первые приказы после потери Угледара. Киев пытается укрепить оборону в Донбассе

      На Западе заявили о провале атаки ВСУ на Курскую область

      Летевший в Москву самолет сменил курс и запросил экстренную посадку в другом городе

      Звезда «50 оттенков серого» снялся топлес в рекламе

      Адвокаты из российского города присвоили девять квартир и попали под суд

      На Западе заявили об отсутствии планов США наносить удары по Ирану вместе с Израилем

      Родные и друзья 75-летнего мужчины семь часов слышали его крики и не смогли спасти

      На аппарате за пределами Солнечной системы отключили научный прибор

      У судимого в России пенсионера из США оказалась японская жена и украинская невеста

      Участвовавшего в СВО нового полпреда президента представили в Уральском федеральном округе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше