У судимого в России пенсионера из США оказалась японская жена и украинская невеста

Пенсионер из США Хаббард завел украинскую невесту, хотя женат на японке

72-летний пенсионер из США Стефан Хаббард, которого судят в России за наемничество в ВСУ, завел украинскую невесту, будучи женатым на японке. Перипетии личной жизни американца раскрылись на процессе, проходящем в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

На слушаниях суда Хаббард сетовал, что невеста из Изюма бросила его. 7 октября Мосгорсуд огласит ему приговор.

3 октября судья решил закрыть процесс от прессы, удовлетворив ходатайство стороны гособвинения. Прокурор Милана Дегаева объяснила такую необходимость обеспечением безопасности участников процесса и свидетелей. Хаббард поддержал ее просьбу, заявив, что «не хочет, чтобы были посторонние».

На слушаниях находятся два сотрудника посольства США.

Американец признал вину в наемничестве. Он получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях в составе украинской армии.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.