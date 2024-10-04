В столичных школах отметили День учителя

Московские педагоги прошли по красным ковровым дорожкам в День учителя

В Москве прошли мероприятия, посвященные Дню учителя. Так, ученики московских школ подготовили специальные программы для преподавателей: концерты, выставки и праздничные линейки. Педагогов встретили красными ковровыми дорожками, цветами и аплодисментами.

На территории новых и обновленных после капитального ремонта школ были установлены кубы-холсты, на которых художники проекта «Озон Баллон» вместе с юными участниками конкурса «Яркий город» устроили арт-перфоманс с изображением кота МЭШика.

Также музыкальное поздравление для учителей подготовил камерный оркестр «Виртуозы Москвы». А 5 октября для московских учителей пройдут бесплатные экскурсии в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и Государственном историческом музее.

В честь праздника преобразилась и сама столица. Центральные улицы Москвы украшены букетами. В Музеоне, в Новопушкинском и в Театральном скверах москвичи смогут насладиться цветочными арт-объектами с 3 по 10 октября.

