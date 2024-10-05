Фитнес-блогер раскрыл секрет тренировок в тюрьме

Американский фитнес-тренер Кипп Ластер раскрыл секрет тренировок в тюрьме. Об этом сообщает Men Today.

Блогер рассказал, что его тренировка длилась десять минут, и из снарядов он использовал только стул. Ластер делал обычные и обратные отжимания, затем переходил на отжимания с ногами на возвышении и приседания с выпадами.

Следующими стали алмазные отжимания с узкой постановкой рук. Последними стали отжимания Майка Тайсона, при которых работают грудные мышцы, трицепс, передняя головка дельтовидных мышц, пресс и мышцы ног.

Ранее журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок в ВДВ. Авторы утверждают, что система подготовки бойцов ВДВ направлена на развитие силы, выносливости и укрепление связок. Для поступления на службу необходимо подтянуться минимум 20 раз, а отжаться — 50 раз. Кроме этого, необходимо пробежать стометровку за 14,1 секунды и сдать марафонскую дистанцию в 10 километров.