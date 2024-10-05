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17:19, 5 октября 2024Экономика

Основательница Wildberries показала фото свидетельства с новой фамилией

Основательница Wildberries Татьяна Ким показала свидетельство о смене фамилии

Фото: Telegram-канал Татьяна Ким

Основательница Wildberries Татьяна Ким показала фотографию свидетельства о смене фамилии Бакальчук на новую в своем Telegram-канале.

Снимок предпринимательница сопроводила подписью «Ким — теперь и официально».

О смене фамилии она сообщила 23 сентября, заявив, что решила вернуть свою девичью — Ким.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала основательница Wildberries.

Это заявление прозвучало после вооруженного конфликта, произошедшего 18 сентября у головного офиса компании в центре Москвы. Ее бывший муж Владислав Бакальчук попытался, по словам Татьяны, совершить рейдерский захват, тот в ответ сообщил, что «ехал на мирные переговоры», но «в какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы».

Супруги сейчас разводятся. По словам Владислава Бакальчука, сооснователя маркетплейса, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него. 20 сентября стало известно, что Wildberries и Russ получили последнее одобрение, требовавшееся им в рамках слияния — сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ» согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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      Любовь Ширижик
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