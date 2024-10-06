В «Ростове» рассказали подробности аварии после матча РПЛ

Директор «Ростова» Рыскин: в аварии с клубным автобусом никто не пострадал

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал подробности аварии, в которую попал клубный автобус после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве. Его слова приводит ТАСС.

«После ДТП, насколько я понял, не быстро все было, несколько часов оформлялись», — заявил Рыскин, подчеркнув, что никто не пострадал. Авария произошла в ночь на 6 октября на выезде из Москвы.

5 октября «Ростов» в гостях разгромно проиграл «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Валерия Карпина имеет в активе 12 очков.