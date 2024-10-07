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09:10, 7 октября 2024Спорт

17-летняя российская теннисистка дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

17-летняя российская теннисистка Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянка Мирра Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

17-летняя спортсменка оказалась на 19-й строчке. По сравнению с прошлой версией рейтинга она поднялась на три позиции.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Дарья Касаткина, сохранившая 11-ю позицию. На 13-й строчке расположилась ее соотечественница Анна Калинская, а 16-е место занимает другая россиянка — Диана Шнайдер.

Первое место в рейтинге WTA сохранила польская теннисистка Ига Свентек. На втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, тройку сильнейших замыкает Джессика Пегула из США.

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      Алексей Гусев
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