17-летняя российская теннисистка дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

17-летняя российская теннисистка Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Мирра Андреева дебютировала в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

17-летняя спортсменка оказалась на 19-й строчке. По сравнению с прошлой версией рейтинга она поднялась на три позиции.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA является Дарья Касаткина, сохранившая 11-ю позицию. На 13-й строчке расположилась ее соотечественница Анна Калинская, а 16-е место занимает другая россиянка — Диана Шнайдер.

Первое место в рейтинге WTA сохранила польская теннисистка Ига Свентек. На втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, тройку сильнейших замыкает Джессика Пегула из США.