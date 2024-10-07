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10:51, 7 октября 2024Спорт

Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

Бывший и.о. тренера «Спартака» Владимир Слишкович возглавил «Оренбург»
Владимир Слишкович

Владимир Слишкович. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского Спартака Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Ранее Sport24 сообщал, что речь идет о двухлетнем соглашении.

3 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера команды испанца Давида Деограсии. Он работал с командой с августа 2023 года.

Босниец Слишкович в «Спартаке» входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля. После отставки испанца в прошлом сезоне он на протяжении полутора месяцев был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

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      Алексей Гусев
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