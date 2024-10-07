Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

Бывший и.о. тренера «Спартака» Владимир Слишкович возглавил «Оренбург»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского Спартака Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Длительность контракта и финансовые условия не уточняются. Ранее Sport24 сообщал, что речь идет о двухлетнем соглашении.

3 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера команды испанца Давида Деограсии. Он работал с командой с августа 2023 года.

Босниец Слишкович в «Спартаке» входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля. После отставки испанца в прошлом сезоне он на протяжении полутора месяцев был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.