Клуб РПЛ уволил испанского тренера

«Оренбург» объявил об отставке главного тренера Давида Деограсии

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» объявил об отставке главного тренера команды, испанца Давида Деограсии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте клуба.

Руководство «Оренбурга» поблагодарило 51-летнего специалиста за проделанную работу и пожелало ему удачи. В команде подчеркнули, что тренер за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работу.

Испанец тренировал оренбуржцев с августа 2023 года. Временно исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в десяти матчах. В следующем туре команда на выезде встретится с петербургским «Зенитом».