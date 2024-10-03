Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
19:45 (Мск)
Андерлехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Хоффенхайм
Сегодня
19:45 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Порту
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Гент
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
12:18, 3 октября 2024Спорт

Клуб РПЛ уволил испанского тренера

«Оренбург» объявил об отставке главного тренера Давида Деограсии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» объявил об отставке главного тренера команды, испанца Давида Деограсии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте клуба.

Руководство «Оренбурга» поблагодарило 51-летнего специалиста за проделанную работу и пожелало ему удачи. В команде подчеркнули, что тренер за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работу.

Испанец тренировал оренбуржцев с августа 2023 года. Временно исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в десяти матчах. В следующем туре команда на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Отец 14 детей погиб на СВО

      В Калининграде сотрудники ФСБ задержали агентов ГУР МО Украины. Они собирали информацию и пытались похитить ребенка

      Диетолог перечислила продукты для долголетия

      Арестованный экс-министр транспорта российского региона рассказал о другом фигуранте дела

      На Украине проведут поисковые работы жертв Волынской трагедии

      Популярная российская блогерша назвала траты на самый дорогой ролик

      В розыск объявлен фигурант дела о хищениях в Военно-строительной компании

      Арестованный экс-министр транспорта российского региона признал вину в получении взятки

      Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше