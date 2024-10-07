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13:58, 7 октября 2024Спорт

CAS подтвердил сокращение срока дисквалификации Погба до 18 месяцев

CAS подтвердил сокращение срока дисквалификации Поля Погба до 18 месяцев

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте подтвердил сокращение дисквалификации французского футболиста «Ювентуса» Поля Погба.

Теперь вместо четырех лет полузащитник пропустит 18 месяцев. Кроме того, CAS отменил штраф игроку в размере 5 тысяч евро.

Об удовлетворении апелляции Погба сообщалось 4 октября. Теперь француз может вернуться на поле в марте следующего года.

Положительный тест на допинг дала проба Погба, взятая 20 августа 2023 года. Его дисквалифицировали на четыре года в феврале 2024-го.

31-летний Погба имеет действующий контракт с туринским «Ювентусом». Соглашение истекает летом 2026 года.

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      Алексей Гусев
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