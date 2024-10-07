Ликвидирован последний волк-людоед из растерзавшей десять человек стаи

В Индии ликвидировали вожака стаи волков-людоедов, растерзавших десять человек

В индийском штате Уттар-Прадеш ликвидирован вожак стаи волков-людоедов. Об этом сообщает издание The Economic Times.

За считаные месяцы волки-людоеды растерзали десять человек в округе Бахрайч. Все жертвы приписывали единственной стае из шести волков. К 10 сентября поймали пять хищников, оставался последний — хромой волк, которого многие считали зачинщиком нападений. В поисках участвовали более 160 лесничих, оснащенных по последнему слову техники, но ему всякий раз удавалось уходить от преследователей.

В итоге его настигли не специалисты, а жители села Тамачпур: они заметили волка, когда тот охотился на козу, и забили его на месте. Позднее представители департамента лесного хозяйства изъяли тело для вскрытия. Им предстоит подтвердить, что это тот самый волк, который терроризировал округу.

Много дней отряды нашего департамента пытались изловить последнего волка. Когда мы получили сигнал, что в деревне валяется труп животного, то немедленно выехали туда. Мы увидели лежащего там волка, тело которого было покрыто ранами. Возможно, что жители деревни или кто-то другое его убил. Мы проведем расследования. И только после расследования будет возможно сказать что-то еще Аджит Сингх представитель департамента лесного хозяйства по округу Бахрайч

По одной из версий, он мстит людям, потому что стал хромым по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.

Последней жертвой волков-людоедов стала трехлетняя девочка: волки утащили ее 3 сентября. Кроме того, в первые дни сентября из-за нападений волков пострадали три взрослые женщины.