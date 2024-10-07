Осужденный за наемничество на стороне Украины американец попал на видео

ГП показала кадры из зала суда, где огласили приговор наемнику из США Хаббарду

Генпрокуратура России показала кадры из зала суда, где огласили обвинительный приговор 72-летнему пенсионеру из США Стефану Хаббарду за наемничество на стороне Украины. Записью ведомство поделилось с «Лентой.ру».

На видео осужденный находится в защитной кабине в зале суда.

Мосгорсуд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей с 2 апреля 2022 года.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц наемник получал тысячу 1000 долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.