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18:46, 7 октября 2024Экономика

Перспективы вывоза российского зерна оценили

СЭЗ ухудшил прогноз экспорта российского зерна в 2024 году до 52,5 миллиона тонн

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Аналитики Союза экспортеров зерна (СЭЗ) ухудшили собственный прогноз вывоза агропродукции из России по итогам 2024 года до 52,5 миллиона тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Предыдущая оценка подразумевала итоговый экспорт российского зерна на уровне в 53,3 миллиона тонн. Таким образом, прогноз ухудшили на 800 тысяч тонн. Уточняется, что новая оценка представляет собой консенсус-прогноз участников рынка. «Консенсус-прогноз экспорта зерновых культур подвергся более критичной переоценке участниками рынка», — пояснили в СЭЗ.

Эксперты понизили ожидания по вывозу большинства ключевых агрокультур. Так, прогноз экспорта ячменя ухудшили на 7,7 процента, до 3,6 миллиона тонн, кукурузы — на 7,1 процента, до 2,6 миллиона, прочих видов — на 9,7 процента, до 2,8 миллиона. Единственным исключением стала пшеница. Прогноз вывоза флагманской агрокультуры аналитики оставили без изменений, на уровне в 43,5 миллиона тонн.

Ранее в СЭЗ понизили прогноз сбора зерна в России. Теперь в организации ожидают, что по итогам 2024 года совокупный урожай отечественных аграриев составит 124,6 миллиона тонн против прежних 125,9 миллиона. В свою очередь, в Минсельхозе до недавнего времени ожидали итоговый результат на уровне 132 миллионов. Однако 7 октября глава ведомства Оксана Лут заявила о планах пересмотреть годовую оценку на фоне продолжающихся обстрелов граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей, а также неблагоприятных погодных условий в Сибири.

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