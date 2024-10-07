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09:54, 7 октября 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных

Ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных может превышать 500 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, только через счета покупателей марафонов в одном банке Чекалины вывели в Дубай 250 миллионов рублей. При этом они использовали и другие банки.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении блогеров стало известно 2 октября. По версии следствия, при переводе валюты они использовали подложные документы. Речь идет об оплате марафонов через банк в Дубае. Сделать им это помог соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Благодаря мужчине Чекалины смогли вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.

4 октября суд отправил обвиняемых под домашний арест. Лерчек свою вину не признает.

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