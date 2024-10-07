Раскрыт возможный ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных

Ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных может превышать 500 млн рублей

Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, только через счета покупателей марафонов в одном банке Чекалины вывели в Дубай 250 миллионов рублей. При этом они использовали и другие банки.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении блогеров стало известно 2 октября. По версии следствия, при переводе валюты они использовали подложные документы. Речь идет об оплате марафонов через банк в Дубае. Сделать им это помог соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Благодаря мужчине Чекалины смогли вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.

4 октября суд отправил обвиняемых под домашний арест. Лерчек свою вину не признает.