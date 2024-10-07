На 79-м году жизни умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

Умер заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Акчурин создал новые направления хирургии сердца и сосудов

Акчурин умер на 79-м году жизни. В министерстве уточнили, что он был выдающимся хирургом, который внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Его знания, опыт и авторитет сделали Акчурина одним из наиболее уважаемых специалистов в своей области. «Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», — отмечается в некрологе.

В России специалист создал такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. Впервые в стране и в Европе Акчурин внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях.

Открытие Акчурина позволило ему оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными. Кроме того, ему удалось снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда.

Семь часов хирург оперировал Ельцина

5 ноября 1996 года в российском кардиологическом Центре Акчурин провел первому президенту России Борису Ельцину семичасовую операцию аортокоронарного шунтирования. В ходе операции сердце президента было остановлено и питалось от искусственного источника 68 минут.

Известно, что Ельцину провели вмешательство на открытом сердце после того, как в июне у него случился инфаркт, — за несколько дней до второго тура выборов президента. Всего к тому моменту президент пережил уже пять инфарктов.

Я старался забыть, что это президент. Я считал его своим больным Ренат Акчурин кардиохирург, профессор

Сторонники и позже беспокоились за здоровье Ельцина. В частности, экс-охранник Александр Коржаков вспоминал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски бутылку коньяка.

После операции и в следующие годы хирург поддерживал связь с пациентом. Аналогичную операцию Акчурин также провел Виктору Черномырдину в конце 1980-х годов.

В России Акчурина назвали мировым специалистом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина. В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург был специалистом мировой величины, спасшим многих людей. По ее словам, он также был настоящим профессионалом и мудрым наставником.

Экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко рассказал, что Акчурин был выдающимся врачом, который отдавал все свои знания и силы пациентам вне зависимости от их должностей.

Без сомнения он был человеком, наделенным несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем. Уход личности такого масштаба — это невосполнимая потеря для всех нас Татьяна Голикова вице-премьер России

В частности, перед операцией Ельцину в Москву из США в качестве консультанта приехал кардиохирург Майкл Дейбеки, у которого Акчурин проходил стажировку. Однако российский врач «прекрасно справился сам». Шевченко не стал называть других именитых пациентах хирурга, поскольку он сам никогда не делился подобными деталями своей работы.