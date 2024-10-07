Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

РБК: страховые компании отклонили заявленный Nord Stream AG ущерб в €574 млн

Страховые компании Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance отклонили требования оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Об этом со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона сообщает РБК.

Оператор настаивал на увеличении ущерба с 404 до 574 миллиона евро из-за вмятин на газопроводе. Nord Stream AG утверждает, что повреждение на второй нитке могло появиться в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года. При этом причиной стало внешнее воздействие, природу которого компания установить не смогла

Однако страховщики с заявленными требованиями не согласились. Представители компаний отмечают, что Nord Stream AG «не определила отчетный период, во время которого, предположительно, возникла вмятина». Так как перечень и условия участия страховщиков изменились, то нет возможности определить тех, кто несет ответственность за возмещение.

Компании также отмечают, что повреждения могли возникнуть только в процессе взрыва: вмятина находится на сварном соединении, наиболее слабом месте газопровода, в 90 метрах от повреждения на первой нитке. Эти факты говорят, что повреждения «напрямую или косвенно связано с конфликтом между Россией и Украиной», а военные действия являются исключением из страховых случаев.

Оператор трубопроводной сети «Северный поток» («СП») предварительно оценил суммарный ущерб проекту от подрывов в конце сентября 2022 года в 1,2 миллиарда евро. Именно столько составит стоимость восстановительных работ на объекте. Речь идет о денежных средствах на проведение работ по удалению воды из труб, их стабилизацию, а также ремонт и восполнение утраченных запасов газа, пояснили представители оператора.

Взрывы на «СП» и «СП-2» произошли в конце сентября 2022 года. Сотрудники прокуратур Дании и Швеции заявили, что не смогли установить имена виновных в подрывах. Тем временем журналисты из Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD назвали организаторов взрывов. Так, супруги Евгений и Светлана Успенские выступили руководителями диверсионной группы, а 44-летний специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев — исполнителем.