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12:42, 20 сентября 2024Экономика

Оператор «Северного потока» уточнил суммарный ущерб от подрывов

Nord Stream AG оценила стоимость восстановления «Северного потока» в €1,2 млрд

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Nord Stream AG, являющаяся оператором трубопроводной сети «Северный поток» («СП»), предварительно оценила суммарный ущерб проекту от подрывов в конце сентября 2022 года в 1,2 миллиарда евро. Об уточненной стоимости восстановительных работ сообщает РБК со ссылкой на материалы обновленного иска компании к страховщикам из Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance.

Ранее сумму ущерба от подрывов на участках трубопроводной сети в Nord Stream оценивали в 1,2-1,35 миллиарда евро. Теперь же в компании полагают, что стоимость восстановительных работ на объекте составит «как минимум 1,2 миллиарда евро». Речь идет о денежных средствах на проведение работ по удалению воды из труб, их стабилизацию, а также ремонт и восполнение утраченных запасов газа, пояснили представители оператора.

В Nord Stream уточнили, что из вышеуказанной суммы большая часть (510 миллионов евро) должна будет пойти на компенсацию ущерба от взрывов на участках сети. В свою очередь, в 240 миллионов в компании оценили урон от полученной «не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022-го» вмятины на второй нитке «Северного потока». Еще в 400-450 миллионов евро оператор оценил ущерб от потерянного газа.

Ранее Nord Stream AG резко увеличила сумму требований к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с прежних 400 миллионов до 574 миллионов евро. Представители оператора проекта объяснили наращивание претензий в том числе вмятиной на одном из участков «Северного потока-2». Подробную информацию о ней сотрудники представили в обновленном иске к страховщикам, который они подали в Высокий суд Лондона.

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Взрывы на «СП» и «СП-2» произошли в конце сентября 2022 года. По итогам расследований сотрудники прокуратур Дании и Швеции не смогли установить имена виновных в подрывах. В свою очередь, журналисты из Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD назвали супругов Евгения и Светлану Успенских руководителями диверсионной группы, а 44-летнего специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева — главным исполнителем.

После этого прокуратура Германии 21 июня выдала Варшаве европейский ордер на арест вышеуказанного украинца, однако Польша отказалась выдавать подозреваемого в подрывах правоохранительным органам ФРГ. Уточнялось, что Журавлев покинул республику 6 июля и вернулся на родину на автомобиле с дипломатическими номерами.

На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц призвал местную Генпрокуратуру добиться привлечения всех ответственных за подрывы на «Северном потоке» к ответственности. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала скорое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное этой теме.

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