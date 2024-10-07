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11:20, 7 октября 2024Спорт

В «Динамо» оценили данные о падении интереса к футболу в России

Гафин из московского «Динамо» предложил пригласить руководство ВЦИОМ на футбол

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил итоги опроса ВЦИОМ, которые показали падение интереса к футболу в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он предложил пригласить руководителей центра и конкретно тех, кто проводил опрос, на футбол. «Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает ситуации», — заявил Гафин.

Ранее итоги опроса оценил вратарь московского «Спартака» Александр Селихов. Он согласился с его итогами.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.

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      Алексей Гусев
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