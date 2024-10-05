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12:04, 5 октября 2024Спорт

Вратарь «Спартака» оценил данные о падении интереса к футболу в России

Вратарь «Спартака» Селихов согласился с тем, что интерес к футболу в России упал

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов оценил итоги опроса ВЦИОМ, которые показали падение интереса к футболу в России. Его слова приводит Sport24.

Игрок согласился с этими данными. «Посмотрите на чемпионат России, на посещаемость. Сколько мы построили стадионов? Сколько в России их построили — и сколько пустых стоит. Интерес разве не снижается?» — отметил футболист.

Ранее с полученными в ходе опроса данными не согласился министр спорта России Михаил Дегтярев. «Опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать», — заявил он.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.

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      Алексей Гусев
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