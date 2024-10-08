Автодилер «Рольф» начнет производить велосипеды

Новый владелец автодилера «Рольф» анонсировал запуск производства велосипедов

Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний «Рольф» запустит в 2025 году производство велосипедов под собственным брендом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам нового владельца «Рольфа» Умара Кремлева, соответствующие работы начнутся в подмосковном Серпухове. Он анонсировал, что в 2026-2027 годах там также стартует производство автомобилей. Сейчас, уточнил бизнесмен, ведется выбор подходящей площадки в городе.

О том, что новым владельцем российского автодилера стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, сообщалось в начале сентября. Сам «Рольф» был основан в 1991 году. Дилерская сеть компании, в портфель которой входит 30 автомобильных брендов, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

В феврале активы автодилера взыскал в пользу государства Московский районный суд Санкт-Петербурга. До этого «Рольф» был передан в управление Росимущества, что в Кремле связали с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.