В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

Песков: «Рольф» передали в управление РФ из-за экономической целесообразности

Решение президента России Владимира Путина о передаче акций автомобильного дилера «Рольфа» во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков указал, что речь в связи с этой российской компанией идет об «офшорных владениях» и все осуществлено с соблюдением законодательства. «Как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требовали вмешательства», — отметил он.

Указ о передаче с 21 декабря акций и активов крупнейшего автомобильного дилера России во временное управление Росимущества ранее подписал глава государства.

Основатель компании Сергей Петров назвал решение «правовым беспределом». На вопрос, намерен ли он обращаться в международные суды, бизнесмен ответил, что ему надо проконсультироваться с юристами.

В 2019 году против Петрова и других руководителей компании возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на зарубежные счета. Петров заочно арестован и живет за границей. В сентябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, признанного виновным в выводе из России почти четырех миллиардов рублей.