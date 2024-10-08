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14:34, 8 октября 2024Спорт

Дзюбу назвали звездой РПЛ

Генсек РФС Митрофанов назвал форварда «Акрона» Дзюбу звездой РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов назвал форварда крайне квалифицированным футболистом и звездой Российской премьер-лиги (РПЛ). «Он не закончил с футболом и не сказал своего последнего слова», — заявил функционер, подчеркнув, что Дзюба способен установить рекорды и побить их еще раз.

Ранее Дзюба попал в список претендентов на звание лучшего футболиста сентября в РПЛ. Форвард отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Дзюба подписал контракт с «Акроном» 12 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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