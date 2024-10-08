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14:41, 8 октября 2024Экономика

Европейская страна выступила против длительной заморозки российских активов

ТАСС: Минфин Венгрии не поддерживает переход к заморозке активов РФ на три года

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Руководство Министерства финансов (Минфина) Венгрии выступило против перехода к заморозке российских активов в Евросоюзе (ЕС) на три года вместо нынешних шести месяцев. Об этом заявил глава ведомства европейской страны Михай Варга, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что решение о снятии Венгрией своего вето на изменение системы продления заморозки российских активов в Европе может быть принято «не раньше президентских выборов в США», которые намечены на 5 ноября 2024 года. Подобное заявление Варга сделал во время пресс-конференции по итогам встречи министров экономики и финансов стран-членов ЕС.

О поддержке властями Евросоюза длительной заморозки российских активов газета Politico сообщала в середине сентября 2024 года. Отмечалось, что большинство стран-участниц блока высказались за блокирование ценных бумаг РФ в Европе на три года вместо шести месяцев.

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Среди предложенных вариантов сроков блокировки российских активов предлагались и другие. Согласно одной из схем, ценные бумаги РФ замораживались бы сроком на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. Второй вариант подразумевал продление всех антироссийских санкций до трех лет. Уточнялось, что поддержанная большинством стран-участниц ЕС схема (продление заморозки активов РФ каждые три года) не позволит одной стране-члену, например, Венгрии, помешать пролонгировать блокировку российских ценных бумаг.

При помощи подобного механизма блокировки российских активов власти европейских стран пытаются убедить руководство США выделить Украине кредит на общую сумму в 50 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета республики и укрепления ее оборонительного потенциала. Планируется, что финансирование подобного займа будет осуществляться за счет непредвиденной прибыли от замороженных ценных бумаг РФ. Однако в США все равно выражают обеспокоенность по поводу того, что столь большой кредит в итоге окажется слишком рискованным.

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      Анатолий Акулов
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