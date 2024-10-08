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22:04, 8 октября 2024Спорт

Косторная раскрыла подробности о серьезном заболевании

Фигуристка Алена Косторная заявила, что планирует вернуться к соревнованиям

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная раскрыла подробности о своем серьезном заболевании. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что планирует вернуться к соревнованиям. Она подчеркнула, что начала работать в тренерском штабе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, так как не может работать в полную силу.

Ранее Косторная заявила, что проходит реабилитацию, отметив, что на полное восстановление ей требуется много времени. Она добавила, что в паре с мужем Георгием Куницей не сможет принять участие в новом сезоне, однако пригласила болельщиков посетить шоу с ее участием.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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      Анастасия Борисова
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