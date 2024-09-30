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18:52, 30 сентября 2024Спорт

Косторная рассказала о серьезном заболевании

Российская фигуристка Алена Косторная заявила о заболевании и пропуске сезона
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Российская фигуристка Алена Косторная на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о серьезном заболевании.

Спортсменка заявила, что проходит реабилитацию, отметив, что на полное восстановление ей требуется много времени. Она добавила, что в паре с мужем Георгием Куницей не сможет принять участие в новом сезоне, однако пригласила болельщиков посетить шоу с ее участием.

Осенью 2023 года Косторная перенесла операцию на ноге. Фигуристка рассказала, что на восстановление ей понадобится полгода, поэтому она не примет участия в турнирах сезона-2022/2023. После этого она начала выступать в спортивной паре с Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске в 2023 году.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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      Анастасия Борисова
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