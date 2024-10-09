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17:01, 9 октября 2024Мир

Байден раскритиковал Обаму из-за политики по Украине

CNN: Байден утверждал, что Обама провалился из-за своей политики по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден утверждал в конце 2023 года, что бывший американский лидер Барак Обама «провалился» из-за своей политики по Украине в 2014 году. Об этом сообщается в новой книге редактора газеты The Washington Post Боба Вудворда, передает телеканал CNN.

«Они провалились в 2014 году. Барак никогда не относился к [президенту России Владимиру] Путину всерьез», — приводит журналист слова американского лидера, якобы сказанные в 2023 году в разговоре с близким другом.

По словам Вудворда, Байден сказал эти слова, будучи в ярости, так как по его мнению Обама якобы был пассивен во время начала конфликта в 2014 году.

Ранее журналист-расследователь Вудворд опубликовал в своей новой книге информацию, согласно которой бывший президент США Дональд Трамп якобы несколько раз звонил Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Отмечалось, что в книге описывается сцена, когда американский политик в начале 2024 года якобы приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с российским лидером по телефону.

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      Максим Габриелян
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