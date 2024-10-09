В России прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

Депутат Чепа: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о безысходности

Оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина говорят о ее интеллекте, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц [оскорбляющих Путина], об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья. Сегодняшняя политическая элита Запада бесится от провалов, которые их преследуют. Они привыкли диктовать всему миру, а когда мир перестал их слушаться, у них земля ушла из-под ног», — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, оскорбления в адрес президента России безответственные и циничные.

«Это говорит о безысходности. Когда человек нервничает, когда человек кричит, бесится, ругается — это говорит о том, что у него не все нормально», — заключил он.

Ранее посольство России в США заявило, что оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Сотрудники посольства добавили, что американские чиновники используют оскорбительную риторику из-за невозможности нанести России так называемое стратегическое поражение.

Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые указаны в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война». Она также оскорбила Владимира Путина, назвав российского лидера «диктатором-убийцей».