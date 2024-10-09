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10:27, 9 октября 2024Мир

«Хамская лексика». В посольстве России в США ответили на оскорбления Харрис в адрес Путина

Посольство РФ: заявление Харрис о Путине говорит о бессилии элиты США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина свидетельствуют о «бессилии правящей элиты» Соединенных Штатов. Так на речь американского политика ответили в российском посольстве в Вашингтоне.

Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне

представители посольства РФ в США

Дипломаты подчеркнули, что оскорбительная риторика США в отношении России объясняется досадой от невозможности нанести Москве так называемое стратегическое поражение. Кроме того, в диппредставительстве РФ выразили возмущение в связи со столь неприемлемыми высказываниями в адрес главы государства. «Хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», — подчеркнули российские дипломаты.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Харрис раскритиковала Трампа за связь с Путиным

Действующий вице-президент США Камала Харрис раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа за его связь с Путиным, о которой говорится в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война».

Накануне телеканал CNN опубликовал несколько отрывков из книг Вудворта, в которых описываются личные контакты лидера республиканцев и президента РФ. Так, журналист заявил, что во время пандемии в 2020 году Трамп якобы поставлял Путину новейшее оборудование для теста на коронавирус для личного использования.

Это самый недавний яркий пример того, кто такой Трамп, который тайно отправлял тесты на COVID для личного использования Путиным в Россию, соперника США, когда сам говорил, что американцам надо колоть отбеливатель

Камала Харрискандидат в президенты США

В Республиканской партии подчеркнули, что ни одной сцены из данной книги не происходило в реальности, так что написавший ее человек является «умалишенным». При этом сама Харрис, помимо критики Трампа, назвала российского президента «диктатором-убийцей».

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трампа обвинили в поддержании связи с Путиным после ухода с поста президента

После опубликованных выдержек из книги Боба Вудворда Трампа обвинили в поддержании связи с Путиным. Было указано, что после ухода с поста президента Трамп якобы семь раз связывался с российским лидером для обсуждения разных вопросов.

Так, автор книги утверждает, что даже в начале этого года кандидат от Республиканской партии проводил с Путиным телефонные переговоры, велев предварительно своему помощнику покинуть резиденцию Мар-о-Лаго и оставить Трампа одного.

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Именно после слов неназванного помощника политика появилась информация, что Трамп и Путин семь раз связывались друг с другом.

В Кремле данные сведения категорически опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе намеренно распространяют дезинформацию перед грядущими выборами в США.

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      Наталья Анисеева
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