Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 9 октября 2024Бывший СССР

Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Путин в Кремле наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Кремле наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом пишет агентство БелТа.

Лукашенко поблагодарил Путина за орден и заявил, что считает награду признанием заслуг всего белорусского народа. Он добавил, что Россия для Белоруссии всегда была и будет больше, чем соседнее государство.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации.

Ранее Лукашенко вручил Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный «белорусскими умельцами». При этом он отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      Стал известен годовой заработок лидера российской секты

      Россиянам назвали способы выбить скидку при покупке жилья

      Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

      Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

      Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

      Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

      Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

      Россия назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине

      На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше