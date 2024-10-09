Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Путин в Кремле наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин в Кремле наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом пишет агентство БелТа.

Лукашенко поблагодарил Путина за орден и заявил, что считает награду признанием заслуг всего белорусского народа. Он добавил, что Россия для Белоруссии всегда была и будет больше, чем соседнее государство.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации.

Ранее Лукашенко вручил Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный «белорусскими умельцами». При этом он отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у российского лидера.