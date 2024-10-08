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16:33, 8 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о подарке Путину

Лукашенко вручил Путину на день рождения «серьезный подарок»

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил президенту России Владимиру Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный в Белоруссии. Слова главы белорусского государства передает ТАСС.

«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы [из Белоруссии]», — ответил на вопрос журналистов о праздничном презенте Лукашенко.

Президент Белоруссии отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у российского лидера.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подарке Путину от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Ушаков, российский президент получил «очень хороший турецкий презент».

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      Глеб Палехов
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