Лукашенко рассказал о подарке Путину

Лукашенко вручил Путину на день рождения «серьезный подарок»

Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил президенту России Владимиру Путину на день рождения «очень серьезный подарок», сделанный в Белоруссии. Слова главы белорусского государства передает ТАСС.

«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы [из Белоруссии]», — ответил на вопрос журналистов о праздничном презенте Лукашенко.

Президент Белоруссии отказался раскрыть детали подарка и предложил узнать подробности напрямую у российского лидера.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подарке Путину от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Ушаков, российский президент получил «очень хороший турецкий презент».