Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 8 октября 2024Мир

Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок ко дню рождения
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», — заявил он. Отвечая на вопрос о том, что еще получил на день рождения Путин, помощник президента ответил, что «подарки были».

Ранее Эрдоган по телефону поздравил российского лидера с днем рождения. В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      На Северном Кавказе за год задержали 200 причастных к террористической деятельности

      На видео из суда обвиняемый в рекордной взятке следователь встретил приговор с улыбкой

      Пушилин сообщил о продолжающихся обстрелах Угледара

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

      Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

      Ушедший на СВО депутат Госдумы стал министром в российском регионе

      ЕС утвердил новые антироссийские санкции

      В Совфеде отреагировали на подготовку Франции к противостоянию с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше