Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок ко дню рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», — заявил он. Отвечая на вопрос о том, что еще получил на день рождения Путин, помощник президента ответил, что «подарки были».

Ранее Эрдоган по телефону поздравил российского лидера с днем рождения. В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.