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12:35, 8 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли отсутствие поздравлений Путину от недружественных стран

Песков: лидеры недружественных стран не направляли поздравлений Путину

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Лидеры недружественных стран не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не было», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, направляли ли западные политики подобные сообщения.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме назвал Путина «самым дорогим другом». Российского лидера также поздравили с днем рождения президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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      Дарья Устьянцева
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