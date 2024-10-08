В Кремле раскрыли отсутствие поздравлений Путину от недружественных стран

Песков: лидеры недружественных стран не направляли поздравлений Путину

Лидеры недружественных стран не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не было», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, направляли ли западные политики подобные сообщения.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме назвал Путина «самым дорогим другом». Российского лидера также поздравили с днем рождения президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев.