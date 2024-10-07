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17:07, 7 октября 2024Мир

Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите БРИКС

Путин и Эрдоган подтвердили договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита», — говорится в документе.

Президент Турции также поздравил российского лидера с днем рождения. В ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган заявил о желании вести диалог с Путиным, несмотря на все имеющиеся разногласия. Анкара не ведет «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений»

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      Семен Александров
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