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00:55, 8 октября 2024Мир

Лидер КНДР назвал Путина «самым дорогим другом»

Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме назвал Владимира Путина «дорогим другом»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом». Об этом указано в его поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского президента, передает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь, в Пхеньяне, вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», — указано в телеграмме. Отправленное Путину письмо было подписано «Моему самому дорогому другу».

Ким Чен Ын также подчеркнул, что Северная Корея полностью поддерживает «справедливое дело российской армии и народа».

Ранее в Киеве в ночь на 7 октября появились поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина. На фасады как минимум трех зданий в центре столицы Украины сразу после полуночи проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!».

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      Артём Верейкин
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